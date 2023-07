E’ scomparso Giovani Comunità in lutto

Profondo cordoglio per la scomparsa di Elio Giovani, da tutti conosciuto come Luciano. Se n’è andato nel pomeriggio di martedì, a 76 anni, uno degli storici esponenti del Palio Marinaro dell’Argentario degli anni ’60-’70. Assieme ai suoi fratelli Enzo e Michele, infatti, Luciano era conosciutissimo in tutto il paese anche per le sue tante partecipazioni alla competizione remiera ferragostana, avendo percorso per tante volte lo Stadio di Turchese sui guzzi del Palio. "Cicchetto", così soprannominato, ha partecipato a 14 regate remiere, conquistando la vittoria per quattro volte. E ha trasmesso la passione per la kermesse a tutti i suoi familiari. La sua carriera palistica si era interrotta nel 1980 dopo aver disputato la prima manifestazione del 1965, dividendosi tra Croce e Fortezza negli anni pur essendo pilarellaio di nascita. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano. Giovanni lascia quattro figli: Stefano, Luciano, Angela e Cristina.