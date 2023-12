E’ morto l’avvocato Brachini stroncato da un malore

E’ morto all’età di 79 anni, stroncato da malore, l’avvocato Fabrizio Brachini, figlio del commercialista Zino Brachini. A ottobre aveva festeggiato le nozze d’oro con la moglie Carla Marchei, ex professoressa di Italiano e Storia, con cui ha avuto tre figli: Chiara che vive e lavora a Roma, Andrea, avvocato che vive a Grosseto, Eugenia, avvocato che vive a Firenze. Brachini lascia anche due nipotini di 9 anni: Giordano e Carlotta. Dopo il liceo classico si era laureato in Giurisprudenza a Firenze ed era diventato avvocato nel 1974. Era anche un cassazionista ed è stato uno degli avvocati più conosciuti di Grosseto. Esercitava ancora la professione e tutti i giorni andava al suo studio dove restava fino quasi alle 21. Amava tanto la sua professione, la sua famiglia, godersi la vita e praticare sport, dove eccelleva nel tennis. Fino all’ultimo andava ogni giorno in bicicletta e a passeggiare perché sosteneva che "addivanarsi" era l’inizio del declino. Alcuni giorni fa era caduto dalle scale in casa ma pareva fosse tutto ok, tuttavia da un paio di giorni non si sentiva bene e ieri improvvisamente ha avuto un malore. Vana la corsa al Pronto soccorso, dove Brachini è morto. I funerali oggi alle 14.30 a Sterpeto.