E’ morta Asia la moglie di Duilio Fiorini

Un lutto ha colpito tutta la comunità di Roccalbegna e il caseificio "Il Fiorino". Ieri mattina, a 95 anni, si è spenta Asia Brugi, madre della titolare dell’azienda Angela Fiorini e moglie di Duilio, storico fondatore dell’azienda, scomparso nel 2017. Asia Lascia la figlia Angela, il genero Simone e le due amate nipoti. Da ieri è stata allestita la camera ardente nella casa di Angela e Simone Sargentoni, i titolari dell’azienda che produce formaggio. Le esequie saranno celebrate oggi alle 17 nella chiesa di Roccalbegna. "Mamma ha raggiunto babbo in cielo – ha scritto sui social Angela Fiorini –. Grazie a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato in questo breve periodo di sofferenza di mamma, il vostro calore e il vostro affetto hanno reso meno dolorosa questa dipartita".