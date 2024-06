E’ la festa della musica. Tante iniziative in paese

È iniziata ieri e terminerà domani. Castel del Piano è uno dei 774 luoghi italiani dove in questi giorni si celebra la "Festa della Musica" e la cittadina amiatina lo fa con tre giorni di eventi. La Festa della Musica è un evento nazionale ed europeo, nato per promuovere il piacere libero di fare musica. Si scende in piazza e si suona. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno. Nella cittadina amiatina si è iniziato ieri, con un primo appuntamento che ha ospitato esibizioni libere con aperitivo al tramonto tra Piazza Madonna e Piazza Garibaldi. La Nuova Pro Loco Castel del Piano che ha coordinato l’organizzazione dell’iniziativa insieme alla Scuola di Musica e all’Amministrazione comunale. Ieri si sono esibiti la Scuola di Musica Italo Fazzi con il maestro Massimiliano Santella, i giovani Alice Magnani e Vincenzo Sculli con postazioni fisse in Piazza Madonna e Via Marconi. "Ci fa molto piacere – spiega Lucio Ginanneschi, consigliere pro loco - avere i ragazzi delle scuole superiori, li incoraggiamo a partecipare numerosi". Si prosegue oggi con tre appuntamenti: il saggio della Scuola di Musica Italo Fazzi in Piazza Madonna dalle 16.30 alle 19.30. mentre nella Piazza Garibaldi ancora esibizioni libere in Piazza Garibaldi tra le 18 e le 20 con aperitivo al tramonto, questa volta in compagnia di Perla & Kevin, Jhonni Carrucoli e Seggiano Folk. Infine si continua la serata nella Contrada del Borgo dalle 19 con la Festa d’Estate che ospita DJ Brando.La chiusura della tre giorni è in programma domenica con concerto serale 21 con I Cardellini del Fontanino al teatro comunale di Castel del Piano, con un omaggio in ricordo della grande studiosa di musica popolare Giovanna Marini. Ospite attesa Susanna Cerboni, collaboratrice storica della grande artista e originaria di Castel del Piano. "La Festa della Musica – spiegano dalla pro loco di Castel del Piano - è anche tutela dell’ambiente, per questi giorni sarà possibile depositare presso la pro loco, con la collaborazione di Sei Toscana, i propri dispositivi elettrici ed elettronici non più funzionanti, che saranno smaltiti gratuitamente".

Nicola Ciuffoletti