E’ il giorno della tanto attesa: "Granfondo"

Granfondo dell’Argentario, al via tutti contro il Dmt Team by Marconi. Tutto pronto a Porto Santo Stefano per l’edizione numero 16 della Granfondo dell’Argentario, che questa mattina porterà avanti sia la Coppa Toscana Mtb, della quale è una prestigiosa new entry, che il Circuito Mtb della Maremma Tosco Laziale. Saranno centinaia i ciclisti di mountain bike alla partenza, dato che è stata superata ampiamente la quota dei 600 iscritti. Tra le presenze di spicco quella del Dmt Racing Team by Marconi, con l’olandese Wim De Bruin e la lituana Greta Karasiovaite, che domenica scorsa si è anche aggiudicata la prima tappa della Coppa Toscana, la Granfondo del Castello di Monteriggioni, e punta apertamente al bis. I concorrenti affronteranno il percorso di 42 chilometri per 1.400 metri di dislivello piuttosto impegnativo, soprattutto nella sua prima parte. Cicloturisti ed E-biker saranno invece impegnati sul tracciato medio di 24 chilometri per 740 metri di dislivello. Epicentro della corsa sarà il lungomare dei Navigatori, da dove verrà data la partenza alle 9,30 per gli agonisti e 5 minuti dopo per i cicloturisti. Verranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 5 di ogni categoria. Da sottolineare anche che la rassegna, diventata ormai una tradizione per l’inizio della stagione turistica all’Argentario, segna un po’ l’avvio dell’arrivo massiccio di presente sul territorio. I corridori riempiono le strutture alberghiere già aperte e portano un po’ di economia al territorio, grazie anche alle famiglie che permettono di moltiplicare sul promontorio il numero degli iscritti alla gara.