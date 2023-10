E’ il giorno del "Mercatino dei Ragazzi" a Grosseto: 40 anni di aiuto per chi sta male

Torna il "Mercatino dei Ragazzi" che celebra i 40 anni del Comitato per la Vita. Appuntamento oggi in piazza Esperanto. I proventi andranno per l’acquisto di un sofisticato software per la sovrapposizione di immagini diagnostiche che consente l’esatto centraggio e contornamento delle cellule oncologiche da sottoporre a Radioterapia, al fine di ottenere i minori effetti collaterali sui tessuti sani limitrofi alla zona trattata. Nel 2023 ha compiuto 40 anni, solo negli ultimi 9 mesi ha già donato all’ospedale Misericordia strumenti e realizzato progetti per più di sessantamila euro e ora si appresta a raggiungere un nuovo grande obiettivo, un sofisticato software per migliorare le cure radioterapiche del valore di 85mila euro. E’ il Comitato per la Vita, l’associazione nata nel 1983 dalla volontà di un piccolo gruppo di cittadini di sostenere gli ospedali del territorio nella battaglia contro il tumore. Fin dalla sua creazione, il Comitato ha incentrato il suo volontariato su un’idea nuova: creare grandi eventi dove le persone non sono semplici spettatori ma protagonisti attivi che si mettono in gioco per raggiungere un obiettivo. Prende il via così il Mercatino dei Ragazzi dove i giovanissimi diventano commercianti per un giorno, vendendo giocattoli, libri, oggetti vari che appartenevano a loro e dai quali si separano per donarli a una nuova vita, quella della solidarietà. Alle 10 in piazza De Maria ci sarà anche la "Cittadella della Salute": attività di sensibilizzazione sulle tematiche della promozione della salute e prevenzione con la Asl. In piazza saranno presenti anche gli infermieri di Opi, ordine professioni infermieristiche di Grosseto. Presente anche il "camper della Prevenzione".