Duo Degas, concerto per il decennale

Tutto pronto al teatro degli Industri per festeggiare 10 anni di attività concertistica del Duo Degas. L’appuntamento è domani, a partire dalle 19.15. Il duo è composto dai pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova, ed eseguirà un programma con capolavori di Brahms, Grieg, Tchaikovsky, Liszt. La serata è organizzata dall’Associazione Recondite Armonie con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto. Il duo ha un vasto repertorio e in dieci anni di attività ha collaborato con orchestre sinfoniche e da camera e ha tenuto oltre 100 concerti in Italia, Russia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania, Serbia, Svizzera, Regno Unito per Festival e stagioni musicali internazionali, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. Nel 2021 è uscito il loro primo cd con le trascrizioni dei celebri balletti di Tchaikovsky a cui ne è seguito di recente un secondo interamente dedicato a Brahms con le 21 Danze Ungheresi e i Walzer op.39. Il concerto dei due pianisti, direttori artistici dell’associazione Recondite Armonie, inaugurerà una settimana intensa che prima con il Concorso pianistico internazionale Recondite Armonie e poi con il progetto di scambio culturale "Giovani Musicisti del Mondo" porterà a Grosseto tantissimi giovani musicisti di talento che sarà possibile ascoltare in un fitto calendario di concerti.