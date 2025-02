Due tentati furti alla Conad: tre denunce

Due tentati furti nello spazio di breve tempo nel supermercato Conad di via Clodia, in città. Entrambi però sventati dai sistemi di controllo e allarme antitaccheggio presenti all’interno di tutti i punti vendita Conad.

Il primo è stato commesso da una donna di nazionalità italiana (fra l’altro cliente abituale del punto vendita) che ha tentato di uscire senza aver pagato vari generi alimentari e integratori, per un valore di poco superiore ai 45 euro. Più sostanzioso sarebbe stato il secondo furto: due uomini di nazionalità georgiana avevano nascosto lamette, creme e tinture per i capelli (nella foto) per un valore di oltre 600 euro.

"Come sempre in questi casi le persone sono state denunciate – dice Paolo Degli Innocenti – socio e presidente della Clodia commerciale Srl, società proprietaria dei supermercati Conad cittadini –. I sofisticatissimi sistemi antifurto presenti nei nostri supermercati rende praticamente impossibile la realizzazione di atti come questi. La nostra linea di fermezza verso questi tentati furti non cesserà mai di essere attuata in quanto è anche a tutela delle migliaia di clienti onesti che frequentano i nostri supermercati. Il combattere questi tentativi di furto ci consente di non dover scaricare il problema sui prezzi che pratichiamo alla nostra clientela".