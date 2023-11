Due posti part-time per operatori ausiliari: domande fino al 16

Il Comune di Follonica ha indetto un concorso per due posti a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) per operatori ausiliari appartenenti alle categorie protette. Per presentare la domanda di ammissione al concorso c’è tempo fino a giovedì 16. La domanda può essere presentata esclusivamente sul portale del Governo www.portale.inpa.gov.it. L’operatore ausiliario dovrà fornire supporto operativo alla struttura attraverso il presidio di servizi generali e ausiliari. Dovrà quindi svolgere compiti di vigilanza, custodia, sorveglianza e di mansioni ausiliarie rispetto a più ampi processi amministrativi, quali la fotocopiatura, la scansione e l’archiviazione di documenti, lo smistamento di telefonate, ma anche essere supporto agli uffici nell’attività di assistenza e informazione al pubblico. Potrà poi eseguire operazioni e lavori tecnici nell’ambito dell’ordinaria manutenzione di suppellettili, beni mobili e immobili e condurre macchine semplici.