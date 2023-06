Due ospiti d’eccezione stasera sul palco Boro Boro e Diss Gacha

Oggi al Disco Village arrivano 2 ospiti d’eccezione: Boro Boro e Diss Gacha. Sono all’apice del loro successo. Boro Boro è da qualche anno che calca le scene del rap italiano, passando anche dal palco di XFactor. Diss Gacha è in attività dal 2019, quando pubblicò il primo freestyle "No Smoke", prima su Instagram e poi su YouTube. I loro stili insieme sono una vera scarica di adrenalina. E poi c’è il brano Coco Chanel, con Oriana Sabatini, attrice e cantante di Buenos Aires conosciuta al pubblico anche per essere la compagna di Dybala.