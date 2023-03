Due giorni intensissimi per gli stand dell’Aeronautica militare

Sono stati due giorni intensissimi, e di grande partecipazione di pubblico, quelli che hanno caratterizzato la presenza dei quattro stand dell’Aeronautica militare, allestiti al centro commerciale Maremà. Un’esperienza che ha ripetuto quella di sette giorni fa, altrettanto di successo, che si era svolta al centro commerciale Aurelia Antica. Le due iniziative avevano il doppio scopo di celebrare i cento anni dell’Aeronautica militare e di pubblicizzare l’open day che si svolgerà il 28 marzo (giorno esatto dell’anniversario) all’aeroporto Baccarini, che sarà aperto a tutta la cittadinanza dalle 10 alle 17,30. Nel corso dell’open day (erano 20 anni che l’aeroporto non si apriva alla cittadinanza per tutta una giornata), si svolgeranno attività di volo (di aerei militari, dell’aeroclub e anche di mongolfiere), attività di simulazione di volo e poi potranno essere visitate le aree espositive, le mostre di modellismo e tante altre cose ancora. Quattro gli stand presenti all’interno del Maremà: uno relativo alla manutenzione degli aerei e dei mezzi, un desk informativo, uno stand meteo e infine quello sicuramente più affascinante, ovvero quello dedicato ai piloti di aereo. Fuori dal centro commerciale presenti anche alcuni mezzi antincendio. Da questa mostra emerge infatti da una parte l’attività militare dell’aviazione, dall’altra i tanti servizi che essa svolge anche in tempo di pace per la collettività, quali l’anticendio e il servizio meteo. Venendo all’aspetto prettamente militare, l’Aeronautica militare svolge attività di difesa dell’area Italia e del sud Europa e inoltre svolge attività di air policing, ovvero la gestione da parte della Nato degli spazi aerei di paesi membri o legati da accordi di difesa non dotati di una propria aeronautica militare. Queste esperienza nei due centri commerciali ha dimostrato sia l’apertura dell’Aeronautica nei confronti della città, sia l’affetto e la simpatia che Grosseto stessa, da sempre, nutre per il 4° Stormo.