Due assunzioni come Ausiliari del traffico

La "Massa Marittima Multiservizi Srl" ha pubblicato il bando per l’assunzione di due ausiliari del traffico, da inserire nell’organico della società a tempo indeterminato con contratto di part time misto. "Gli ausiliari sono preziosi – dice il presidente della Multiservizi, Renato Vanni (nella foto) – in quanto oltre a presidiare i parcheggi a striscia blu, acquisiscono competenze per svolgere il ruolo di Ispettori Ambientali, gestiscono lo sportello di informazioni dell’Acquedotto del Fiora, si occupano del rilascio dei permessi per l’ingresso nel centro storico e monitorano il funzionamento ed il rilascio delle tessere per la casina dell’acqua. Inoltre, presidiano il centro storico, danno informazioni al turista e si occupano di tutta una serie di mansioni che svolgono in stretto contatto con la Polizia locale, basti pensare all’ingresso ed all’uscita dei ragazzi dalle scuole". La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modello pubblicato insieme al bando e allegando tutti i documenti richiesti, dovrà essere presentata entro le 23.59 del prossimo 5 marzo 2024 per pec a [email protected] oppure consegnata a mano direttamente alla Farmacia comunale di Massa Marittima, in viale Gramsci entro le 20 del 5 marzo.