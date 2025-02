Droghini: "Dalla minoranza solo attacchi pretestuosi e tendenziosi"

FOLLONICA

"Leggiamo ormai da giorni comunicati pretestuosi e volutamente tendenziosi volti solo a screditare l’operato del sindaco Buoncristiani e della sua giunta". Inizia così Azzurra Droghini (foto), capogruppo della lista "Buoncristiani sindaco". "Questi sono gli stessi che si vorrebbero accreditare come grandi esperti, ma che invece nella migliore delle ipotesi hanno fatto disastri – aggiunge – In questi mesi, l’Amministrazione ha dovuto approfondire molti temi ormai incancreniti, con uffici sottodimensionati e con carichi di lavoro sicuramente importanti, ma è riuscita ad intervenire su molte tematiche, invertendo una rotta di rassegnazione. Esiste adesso un nuovo approccio e un rinnovato interesse per il mondo della cultura follonichese, che risulta rivitalizzato e ha aperto le porte a tutti coloro che fino ad ieri erano osteggiati od esclusi. Certo, c’è ancora molto da fare, ma già tante tradizionali problematiche follonichesi hanno preso la via della risoluzione".