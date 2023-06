Donna ruba bancomat e fa acquisti in farmacia

Aveva rubato il portafogli e con il bancomat, trovato al suo interno, aveva acquistato siringhe e soluzione fisiologica in una farmacia di Castiglione della Pescaia. Protagonista della vicenda una quarantenne. Inizialmente denunciata per ricettazione e indebito utilizzo di carte elettroniche, alla donna, al processo è stato riqualificato il reato. Non più ricettazione ma furto. La quarantenne avrebbe rubato il portafogli a un uomo per poi utilizzare la carta e anche qualche contante. Poco dopo il furto la donna, che all’epoca dei fatti faceva uso massiccio di cocaina, aveva deciso di intraprendere un percorso per disintossicarsi. La quarantenne è stata giudicata con il rito abbreviato ed è stata condannata a 6 mesi e 300 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il giudice ha disposto la sospensione condizionale subordinata al pagamento di un risarcimento di 2mila euro all’uomo al quale aveva rubato il portafogli, oltre alle spese di costituzione di parte civile, liquidate in 2.950 euro.