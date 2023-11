Donna maltratta e picchia il fidanzato con graffi e pugni. Chiesto il processo

Grosseto, 29 novembre 2023 – Secondo il sostituto procuratore che ha avanzato la richiesta durante l’udienza preliminare ci sono tutti i presupposti per andare a processo. La donna è accusata di maltrattamenti e lesioni nei confronti del compagno: secondo quanto ricostruito, la 48enne di origini livornesi avrebbe maltrattato, offeso e picchiato il fidanzato, un 42enne che abita in provincia di Grosseto, imprenditore agricolo, costretto più volte a scappare di casa e a rifugiarsi dai genitori.

Episodi che sono accaduti spesso durante la notte. I carabinieri sono stati più volte sollecitati ad intervenire per fermare la furia della donna. Molte volte la 48enne, che sarebbe stata sotto effetto di stupefacenti, non riusciva a controllare la sua violenza e a farne le spese era l'uomo. Il sostituto procuratore Nuzzo ha chiesto il processo per la donna durante l'udienza preliminare dal giudice Sergio Compagnucci.

La donna, tra l'altro, accusata di maltrattamenti e lesioni personali aggravate, era stata denunciata una prima volta dal suo compagno per truffa. L'uomo ha raccontato di venire offeso, umiliato e picchiato quasi tutti i giorni, con graffi, pugni e schiaffi. Minacce che si sono interrotte quando la donna ha saputo dell'udienza preliminare in tribunale.