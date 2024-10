Donazione in ricordo di Passini. Raccolti 7mila euro per il Meyer

Si è conclusa con un grande successo la serata di beneficenza "L’ultimo disco per Silvio Passini", organizzata in seguito alla morte improvvisa del re delle notti follonichesi Silvio Passini, titolare della discoteca Tartana. La famiglia, i collaboratori e gli amici di Silvio hanno organizzato infatti nella notte del 10 settembre una serata di solidarietà per ricordarlo nella sua amata discoteca Tartana, di cui era proprietario, e per raccogliere fondi a sostegno del progetto di neuro-oncologia pediatrica della Fondazione Meyer intitolato a Maria Sole Marras.

La serata ha visto alternarsi in consolle dj e vocalist che negli ultimi trent’anni hanno contribuito a rendere grande il Tartana, sotto la guida di Silvio, e che si sono resi disponibili a commemorarlo in una notte di musica, balli e ricordi. L’iniziativa benefica della serata ha superato ogni più rosea aspettativa e nei giorni scorsi la moglie, Giovanna Anderlini, e le figlie Vittoria, Carolina e Ginevra Passini, insieme a Gianluca Mazzuoli amico fraterno di Silvio, hanno consegnato l’intero ricavato pari a settemila euro, ad Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione Meyer, alla presenza dell’assessore regionale Leonardo Marras, padre di Maria Sole. Una cifra significativa che consentirà di aiutare tutti i bambini dell’ospedale Meyer, che come Maria Sole si trovano ad affrontare la malattia.

"Abbiamo voluto dare un senso ancora più profondo alla serata “L’ultimo disco per Silvio Passini“ – commentano la moglie e le figlie di Silvio Passini – decidendo di donare tutto il ricavato alla Fondazione Meyer per sostenere il Progetto MariaSole. Ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibile raggiungere questo risultato". Marras, padre della piccola Maria Sole, ha poi ringraziato la famiglia Passini: "Ringrazio Giovanna, Vittoria, Carolina e Ginevra per aver scelto di destinare il ricavato della serata al progetto intitolato a Maria Sole e sostenere la ricerca sulla neuro-oncologia pediatrica. Un gesto – ha detto Marras – che abbiamo apprezzato sinceramente e che ci lega ancora di più a Silvio, caro amico di lunga data. Grazie, anche da parte nostra, a tutti coloro che hanno contribuito a raccogliere una cifra importante".

Viola Bertaccini