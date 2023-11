"Dolore per Giulia. Dobbiamo fare di più"

"Un grande dolore, un dolore immenso". Con queste parole Vittoria Doretti, che ha inventato e introdotto in tutta Italia il Codice Rosa (il percorso di accesso immediato nel Pronto soccorso, riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne e bambini), commenta l’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni uccisa a coltellate dall’ex fidanzato. "Un grande dolore, un dolore immenso che lascia senza fiato – dice Vittoria Doretti –. Un nuovo femminicidio che deve indurre noi operatori a fare di più, a essere più determinati e attenti nel nostro lavoro quotidiano. A fronte di una violenza che non sembra volersi fermare noi dobbiamo fare, fare, fare. Tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro la violenza a donne bambini sono in trincea, noi del Codice Rosa poi siamo in un’arena, giorno e notte, dove dobbiamo impegnarci, con un ascolto rispettoso, al fianco delle donne che subiscono violenza. Davanti a tragedie come quella della povera Giulia non basta lo sdegno, non è sufficiente, serve un impegno costante e quotidiano per fermare la violenza contro le donne".