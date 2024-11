Disturbi della nutrizione. Nuovo servizio

La Residenza per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione "Casa Mora" apre il percorso dedicato alle persone che hanno bisogno di assistenza 24 su 24 e 7 giorni su 7. Sono a disposizione delle ospiti maggiorenni sette camere da letto singole, mentre per i minorenni ci sono dodici posti in camere doppie. La struttura aziendale verrà gestita da un’equipe multidisciplinare composta da una psichiatra, tre psicologhe, una specialista nutrizionista e coordinata dalla responsabile aziendale Margherita Papa: "Esprimiamo soddisfazione per aver finalmente aperto un servizio h24 – dice Papa –. Casa Mora è un nuovo strumento per affrontare i casi più complessi di disturbi alimentari. Le attività saranno svolte in collaborazione con le cooperative Di Vittorio, Coeso, Giocolare e Uscita di Sicurezza".

"I disturbi alimentari, a partire da anoressia e bulimia, sono autentici drammi per chi li vive e per le famiglie di chi è vittima – dice il presidente della Toscana, Eugenio Giani –. Servono spesso approcci multidisciplinari e personalizzati per uscirne e la struttura di Castiglione costituisce pertanto un valore aggiunto e un importante servizio sul territorio".

"Con Casa Mora si aggiunge un tassello fondamentale alla rete regionale dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione – dice l’assessore regionale Simone Bezzini –. Si tratta di una delle poche strutture residenziali pubbliche in Italia e la prima della nostra regione". "Questa nuova inaugurazione – dice la sindaca Elena Nappi – segna la giusta conclusione di un lungo ed importante percorso nella storia della sanità toscana, apre nuove occasioni di erogare servizi d’eccellenza e chiude un periodo di spiacevoli discussioni e attacchi che non sono mai utili per nessuno".