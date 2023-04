Distrutta ‘campana’ per l’immondizia

Paura nella borgata di Ghirlanda, dove una campana per la raccolta del multimateriale è andata a fuoco provocando preoccupazione fra la gente del luogo, ma pure fra gli automobilisti di passaggio. La postazione, accanto alla quale c’è anche quella per la raccolta di abiti usati, si trova lungo la strada provinciale per Perolla, ed avvistare per primi tanto fumo nero e fiamme a bordo strada sono stati gli automobilisti che stavano percorrendo la carreggiata. Scattato immediatamente l’allarme sono intervenuti sul posto la Polizia municipale della città del Balestro, che ha dovuto regolare il traffico proprio per la problematica legata dalle fiamme ed al fumo, e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spengere, in pochi minuti, l’incendio. Della campana non è rimasto praticamente nulla, ma rimangono dubbi sulle origini del fuoco che potrebbe essere stato causato da una distrazione di chi ha gettato rifiuti nel contenitore magari ancora con i resti di qualcosa incandescente, oppure da qualche gesto vandalico.

Roberto Pieralli