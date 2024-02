Distretto socio sanitario. Domani l’audizione

La Terza Commissione del Consiglio Regionale ha convocato, per domani, in audizione i sindaci delle Colline Metallifere e i sindaci dei comuni sede di ospedale del Distretto Amiata Grossetana, per ascoltarli sulla proposta, formulata dall’associazione "Fare" e sostenuta da una petizione di circa 2000 firme, di creazione di un nuovo Distretto Socio-sanitario comprendente i sei comuni della zona nord.

"Sono molto soddisfatto dal voto unanime del Consiglio comunale poiché rafforza la posizione del sindaco in audizione – esordisce così Lorenzo Balestri capogruppo di maggioranza – per questo abbiamo presentato la mozione e siamo stati aperti a contributi ed emendamenti di tutti i gruppi consiliari. Il Pci dovrebbe tener conto di questa unanime convergenza: attaccando noi attacca anche quella minoranza con cui ogni volta afferma di andare a braccetto e che oggi ha votato unanime con la maggioranza. Il voto sulla mozione è un passo importante che impegna sindaco e giunta nei confronti della Regione".