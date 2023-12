Distilleria Nannoni. Degustazioni e concerto di Lanzini

Un pomeriggio fra degustazioni e buona musica quello in programma domenica in località Aratrice, a Paganico, nella Distilleria Nannoni della master distiller Priscilla Occhipinti. L’evento, gratuito (come sempre per gli appuntamenti ospitati in distilleria), prenderà il via alle 16 con la visita della struttura e con la degustazione in anteprima assoluta della nuova Grappa di Brunello riserva 20 anni, poi alle 17 il concerto del maestro Giovanni Lanzini (nella foto). Prenotazioni allo 0564905204.