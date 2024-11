Dissalatore e serbatoi. Maxi investimento

Se il Pnrr avesse dei colori, all’Isola del Giglio sarebbero il verde e il blu. Verde come la sostenibilità e blu come l’acqua. Non solo quella cristallina del mare, ma anche quella potabile, perché grazie al dissalatore del Bonsere l’acqua arriva ai rubinetti di tutta l’isola: buona, sicura e senza bottiglie di plastica. Proprio grazie al dissalatore il Giglio è ormai da decenni autonomo dal punto di vista idrico sia in inverno che in estate, quando la popolazione aumenta di oltre dodici volte rispetto ai mesi invernali. Una storia di successo resa possibile dalla costante collaborazione tra il Comune e AdF, capace di cogliere le opportunità del Pnrr con quasi 5 milioni di euro di investimenti: opere infrastrutturali, di carattere strategico, che verranno realizzate da AdF con le risorse ottenute dal bando “Isole verdi” del Pnrr. Tra queste, rivestono particolare importanza il revamping infrastrutturale del dissalatore del Bonsere e la manutenzione straordinaria dei serbatoi del Castello.

"Il Comune – dichiara il sindaco Armando Schiaffino – è impegnato a portare avanti con convinzione questo progetto, iniziato negli anni scorsi, per il bene della nostra Isola".

"Grazie al patto di fiducia e alla collaborazione con il Comune – spiega il presidente di AdF Roberto Renai (nella foto) – sono stati definiti gli investimenti Pnrr che l’azienda metterà a terra per il futuro dell’isola, sempre più sostenibile".

"AdF guarda al futuro ed è impegnata in una costante e spinta ricerca di innovazione, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia insieme alle istituzioni e alla comunità – sottolinea l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari – Con queste opere Pnrr realizziamo infrastrutture avanzate per la transizione ecologica, energetica e idrica del territorio".