Dirige Massimo merone

L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" saluta l’estate nella chiesa di San Francesco con un concerto diretto da Massimo Merone e la partecipazione di Ferdinando Trematore come violino solista. L’appuntamento con l’ultimo evento del cartellone estivo è per oggi alle 21.15 nella chiesa di San Francesco e il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Respighi (“Antiche arie e danze per liuto: suite III”), Mozart (“Concerto n. 1 in Si bemolle maggiore per violino e orchestra K. 207”) e Britten (“Simple symphony”). Per informazioni e prevendite: WhatsApp 333 5372994 (i biglietti saranno in vendita anche nella sede del concerto).