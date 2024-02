Digitalizzazione. Aiuti alle imprese

Il Comune di Santa Fiora ha informato le aziende del territorio che martedì alle 15 è in programma un incontro online dal titolo "Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività" con gli esperti del Settore regionale responsabile delle Azioni della Priorità 1 "Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività" che prevedono una riserva per le strategie territoriali delle Aree interne destinata alle imprese del territorio. L’incontro è finalizzato all’illustrazione, con riguardo alle aree interne, delle opportunità e delle modalità di finanziamento sulle misure e dei bandi per le imprese già aperti.

Al fine di poter cogliere al meglio le opportunità offerte alle imprese locali dalle strategie territoriali l’invito è quello di partecipare e a dare ampia diffusione dell’iniziativa alle imprese ed alle associazioni di categoria che gravitano sul territorio.

Il link per il collegamento all’incontro è https://us02web.zoom.us/j/88365571423.