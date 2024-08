di scena "prospero"

Oggi a Marina di Grosseto, in via 24 Maggio, all’incrocio con via della Chiesa, si chiude la prima parte del San Rocco Festival con "Prospero" della compagnia torinese Stalker Teatro, con due repliche: una in diurna alle 19 e una notturna alle 21.30, ad ingresso gratuito. Si tratta di uno spettacolo di strada, che rinnova la tradizione del Festival di dedicare ogni anno un appuntamento a questa arte, coinvolgendo compagnie di fama internazionale che la rinnovano e vivificano. "Prospero" è un’esperienza artistica, che combina in sé teatro, musica e arti visive: una installazione performativa che si costruisce con la collaborazione del pubblico.