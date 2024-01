Delibera dell’Autorità portuale. Strutture demaniali turistiche. Concessioni fino al 31 dicembre

Concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive: scadenza al prossimo 31 dicembre. L’Autorità Portuale regionale, in attesa che venga approvata una disciplina normativa nazionale, ha deliberato la nuova scadenza delle concessioni relative alle attività turistico-ricreative e sportive, in particolare per quelle che riguardano i porti gestiti dall’ente, tra cui quello del Valle di Porto Santo Stefano e quello dell’Isola del Giglio. Intervento necessario, vista la precedente scadenza sino al 31 dicembre 2023 delle concessioni gestite da società o associazioni iscritte al registro del Coni o al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, quelle gestite da enti del Terzo Settore e quelle per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio come i pontili. Un provvedimento effettuato anche viste le ragioni che impedivano di avviare procedure ad evidenza pubblica, in attesa che venga chiarito a livello nazionale se ci sarà l’obbligo per le amministrazioni di assegnare le concessioni tramite gara. Entro un anno dovrà essere approvata la normativa nazionale di riforma generale della materia, dopo un confronto con le istituzioni europee.

Fino al 31 dicembre 2024 l’occupazione delle aree demaniali da parte dei concessionari risulta quindi legittima. Aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacultura e alla miticultura seguiranno l’iter di rinnovo delle concessioni. "Siamo d’accordo con questa scelta, in attesa di avere dei chiarimenti – sottolinea il sindaco Arturo Cerulli –. Per il momento dunque si proroga anche per quanto riguarda i pontili. Nel porto del Valle abbiamo due pontili comunali, mentre anche a Porto Ercole, porto che gestiamo direttamente come Comune, abbiamo deciso di prorogare fino a fine anno. Lì ci sarà anche da mettere in attuazione il piano regolatore che abbiamo approvato nel 2017. Il molo della Pilarella a Porto Santo Stefano sarà invece gestito dalla nuova azienda speciale del Comune Ama. Inoltre proveremo a chiedere all’Autorità Portuale la gestione del molo Garibaldi, del quale molti si lamentano della sporcizia. Lo vogliamo sfruttare meglio, quindi vogliamo prenderlo in concessione".

Andrea Capitani