Degustazione gratuita a "Casa Fiorini"

Aperinblu. È questo il titolo della prima degustazione guidata dedicata ai formaggi erborinati organizzata dal Caseificio Il Fiorino.

L’evento, in programma oggi dalle 17.30 alle 19, si svolgerà a "Casa Fiorini", in via Cina, a Grosseto, e sarà un viaggio sensoriale alla scoperta di queste eccellenze casearie.

A guidare questa esperienza sarà Angela Fiorini, proprietaria del caseificio "Il Fiorino", azienda con sede a Roccalbegna che guida insieme al marito Simone Sargentoni, che accompagnerà i partecipanti nell’esplorazione dei migliori erborinati selezionati per questo evento speciale.

Protagonista della serata sarà il "Fiorin Blu", l’erborinato del caseificio "Il Fiorino", affiancato da tre straordinari formaggi: il "Blu61" de "La Casearia Carpenedo", il Gorgonzola Dop del caseificio "La Croce", l’Ol Sciur, erborinato di capra de Lavialattea.

La degustazione sarà abbinata con il "Graticcio", vino dolce Doc Maremma Toscana.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.caseificioilfiorino.it, o le pagine facebook e Instagram di "Casa Fiorini" e di caseificio "Il Fiorino".