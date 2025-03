Danza e Puccini. Al Moderno l’amore tragico

GROSSETO"Puccini’s opera" arriva al Teatro degli Industri, questa sera la danza si fonde con l’opera con la musica di Giacomo Puccini. La stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, prosegue con un evento imperdibile per gli amanti della danza e dell’opera. Questa sera alle 21, al Teatro degli Industri, andrà in scena "Puccini’s Opera", una produzione della compagnia Artemis Danza/Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con il contributo del ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Parma. I biglietti sono disponibili online sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/ oppure al botteghino del teatro dalle 19 alle 21 il giorno dello spettacolo. Nei quattro quadri che compongono "Puccini’s Opera", si può ritrovare la lettura personale di Monica Casadei sul tema del femminile posto al centro di un processo di reinterpretazione coreografica, visiva e musicale.

L’amore tragico, l’amore contrastato e osteggiato, l’amore crudele che annienta, la bramosia di possesso che porta alla distruzione, vivono nei volti, nei corpi, nei gesti. La creazione è permeata di un’atmosfera struggente, colma di tensione e suggestione poetica. Alla partitura orchestrale di Puccini si contrappongono le tracce elettroniche dei compositori Luca Vianini e Fabio Fiandrini, che disegnano uno spazio sonoro avvolgente e a tratti apocalittico.

Una danza corale, gonfia di impulsi e passioni, istintiva e a tratti selvaggia, che fa un uso vorticoso dello spazio e appare, anche simbolicamente, come visivamente piena: assoli protetti da cornici di insiemi in una dinamica accelerata da forze propulsive fanno vivere nel corpo e nelle viscere il dramma e le passioni delle protagoniste. Uno spettacolo indubbiamente da non perdere.