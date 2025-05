Dante Alighieri e la Generazione Alpha

GROSSETODomani alle 17, alla Fondazione Polo Universitario Grossetano in Strada Ginori 43, il professor Massimo Arcangeli svolgerà una conferenza dal titolo "Dante, la Generazione Alpha e il politicamente (s)corretto". La Generazione Alfa è il termine utilizzato per descrivere i nati tra il 2010 e il 2025, successivi alla Generazione Z, cresciuti in una società globalizzata dominata dalla tecnologia, dai social media, dall’intelligenza artificiale, abituati a ricevere informazioni personalizzate e a imparare in modo precoce e adattivo. Può rivelarsi un accostamento interessante quello fra la Generazione Alfa e Dante Alighieri, che l’immaginazione ha portato ad esplorare mondi ultraterreni e a creare opere straordinarie; i cosiddetti nativi digitali già sperimentano mondi virtuali e realtà aumentate, utilizzando le tecnologie per creare nuove forme di narrazione e comunicazione. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Cagliari, autore di libri, saggi, articoli scientifici e divulgativi, critico letterario, ne parlerà in occasione dell’iniziativa organizzata in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano. Venerdì 23 alle 17, invece, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia avrà luogo la conferenza emozionale del Professor Giacomo Moscato sul tema "William Shakespeare, la verità è altrove".