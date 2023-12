"Danni alla formazione dei giovani"

Il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi, l’assessore all’istruzione Irene Terzaroli e il capogruppo Pd in consiglio comunale Severino Seggiani non ci stanno al dimensionamento scolastico. Per questo nell’ultima seduta il consiglio comunale ha approvato a larga maggioranza l’ordine del giorno che impegna l’amministrazione a battersi per la modifica dei criteri per il nuovo dimensionamento scolastico. "In territori vasti ed isolati come il nostro – dicono – il criterio di decisione non può essere esclusivamente economico. Vale per la scuola come per i trasporti e la sanità". Il testo sottoscritto parte da una analisi critica dei nuovi criteri ministeriali. "Abbiamo trovato – dicono – grande sintonia con il presidente della Provincia che condivide le nostre preoccupazioni ed è intenzionato a difendere queste realtà. Dimensionare gli istituti scolastici in base al numero di abitanti, per meri scopi economici provocherebbe danni molteplici. Intanto un danno per ragazze e ragazzi costretti a spostarsi e quindi per le loro famiglie. Un’importante perdita di posti di lavoro. Impoverimento dell’offerta culturale e di occasioni di socializzazione che dalla scuola si riflettono sulla comunità".