Danneggiati gli addobbi natalizi. Vandali ripresi dalle telecamere

Atti vandalici agli addobbi natalizi nel corso Umberto di Porto Santo Stefano. Sono stati ripresi dalle telecamere alcuni ragazzi che, nella notte tra venerdì e sabato, hanno staccato e distrutto gli addobbi presenti nella via del centro storico. Quando i commercianti si sono recati a lavoro ieri mattina hanno trovato, lungo la strada, i frammenti degli addobbi che sono stati rotti durante la notte. "Questa mattina (ieri, ndr) appena siamo arrivati nel corso abbiamo trovato tutti gli addobbi distrutti – sottolinea Marina Mascioli, presidente del Centro Commerciale Naturale Centro Storico –. Abbiamo anche dei video che riprendono dei ragazzi che si divertono a prendere le palline dagli alberi, giocandoci e prendendole a calci. Si tratta di una quindicina di giovani che sono stati ripresi, mentre il corso era invaso dagli addobbi rotti. Vogliamo denunciare questo fatto e mettere a conoscenza i genitori che ci sono i video e che, volendo, si potrebbe andare oltre. Invitiamo quindi i genitori a indagare con i propri figli e prendere delle precauzioni e dei provvedimenti. Ogni albero è stato svuotato dai propri addobbi – conclude Marina Mascioli –. Le piante sono state messe a disposizione dal Comune, mentre il centro commerciale naturale ha provveduto all’acquisto delle palle e degli addobbi. Questa situazione non si può accettare, è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli abitanti e di chi si è prodigato per la sistemazione".