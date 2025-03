Il fondatore dei Papa Boys, l’ultimo saluto a Daniele. Dolore e commozione

Massa Marittima (Grosseto), 16 marzo 2025 – Dal tardo pomeriggio di ieri Daniele Venturi, deceduto a 55 anni all’ospedale di Siena, riposa nel cimitero comunale massetano. I funerali si sono svolti ieri a Sant’Agostino con la navata centrale affollata di massetani, ma anche di persone che hanno voluto essere presenti ed arrivate da tante parti d’Italia. Dalla Capitale sono saliti nella città del Balestro giovani rappresentanti dei Papa Boys che si sono uniti con ragazzi e ragazze di Massa Marittima che avevano conosciuto Daniele.

Nel gruppo sono stati notati giovani e adulti appartenenti a culture religiose diverse da quella cattolica a conferma di come Daniele sapesse far giungere il suo messaggio di fraterna amicizia a tutti. Tanti i parroci presenti che hanno presenziato alla cerimonia funebre celebrata da don Filippo Balducci che, nell’omelia, ha fatto riferimento a più riprese a Bruno e Nunziatina, i genitori di Daniele, ed ha tenuto a sottolineare e rimarcare alcuni aspetti della sua vita, ovvero quella di un ragazzo che sapeva essere preparato ad offrire un abbraccio e tanta amicizia. Da più parti sono giunte parole di gratitudine dirette a lui che hanno definito “maestro della comunicazione”.

Al termine della cerimonia è stata data lettura di un messaggio fatto pervenire da una carissima amica di gioventù, Barbara Sartini, che ha sottolineato i bei momenti passati in parrocchia e durante i campeggi a Gerfalco. Da Roma sono giunti in città, per salutare Daniele, Luca Caruso, giornalista vaticanista, e Paolo Coscione, commercialista che ha collaborato con Daniele alla nascita ed alla crescita dei Papa Boys. Coscione ha insistito su un passaggio, quello legato a Venturi, che aveva un grande progetto, che stava realizzando felicemente, ed era quello di affidare a WhatsApp il compito di raggiungere tutti con la pubblicazione “Il Pensiero” che aveva fondato.