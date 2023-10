Dalla didattica alla formazione: "Sono vivo ed Europeo". Studenti a lezione di integrazione

Sul Monte Amiata si parla di Europa. Gli studenti del liceo Scientifico di Castel del Piano, insieme agli studenti dell’istituto "Avogadro - Da Vinci" di Abbadia San Salvatore, saranno protagonisti di una giornata dal titolo "Sono Vivo e Europeo". L’evento è in programma lunedì in un luogo simbolo dell’Amiata, il Parco nazionale Museo delle Miniere del Monte Amiata e la giornata è stata organizzata in collaborazione con il centro Europe Direct dell’Università degli Studi di Siena. Un incontro che rappresenta uno dei primi passi dell’Amiata insieme all’Università in questa direzione.

"L’evento – spiegano gli organizzatori – è parte integrante del progetto di integrazione europea Erasmus in Schools, il cui obiettivo è offrire ai giovani studenti delle scuole superiori l’opportunità di conoscere appieno il loro ruolo di cittadini europei".

Durante la giornata gli studenti avranno l’occasione di interagire in modo dinamico, innovativo e inclusivo con chi ha sperimentato l’Europa attraverso studi all’estero, nonché con coloro che stanno iniziando il loro percorso di studio come studenti Erasmus nell’Università di Siena". "L’obiettivo – proseguono gli organizzatori – è stimolare e accrescere la consapevolezza degli studenti dei due istituti superiori di essere cittadini europei, trasmettere i valori della cittadinanza europea, affrontare le principali tematiche europee in un momento di confronto sulle opportunità e sulle sfide che il Green Deal europeo rappresenta per il nostro futuro e per il benessere collettivo".

L’occasione per gli studenti amiatini, è resa ancora più interessante dal fatto che all’incontro all’incontro parteciperanno circa 50 studenti in mobilità Erasmus all’Università di Siena, accompagnati dai responsabili dell’associazione Esn Siena (studenti di ritorno dall’esperienza Erasmus), il professor Massimiliano Montini, docente di Diritto dell’Unione europea e delegato del Rettore alla cittadinanza europea per l’Università degli Studia di Siena, la dottoressa Angelita Campriani, Europe DirectInternational Place dell’Università degli Studi a di Siena, il dottor Franco Capocchi, Commissario straordinario del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata, ed il dottor Emanuele Scamardella referente per l’Ufficio Europa del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata.

