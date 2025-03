Dal flash mob contro le guerre alle degustazioni

GROSSETOEventi di piazza, appuntamenti letterari cartoline simboliche: oggi è la Festa della Donna e Grosseto prova a vivere questo giorno con consapevolezza, senza troppi eccessivi entusiasmi. Dalle 16 alle 17 il Coordinamento per la Pace di Grosseto ha organizzato un flashmob in piazza Dante. "Non è possibile lasciare vuota la piazza in un momento in cui più che mai è necessaria – dicono dal coordinamento - una presenza che manifesti contro la guerra,contro tutte le guerre". L’iniziativa si intitola ’Donne in piazza contro tutte le guerre’ e vedrà i partecipanti che si radunano nel cuore della città silenziosamente lasciando che a parlare siano i cartelli che indosseranno e la voce del violino che le/li accompagnerà. All’iniziativa aderisce la Rete delle Donne di Grosseto La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Grosseto, in collaborazione con la Consigliera di Parità, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, ha organizzato per oggi alle 18, alla Nuova Libreria, in via dei Mille 6/a, una iniziativa pubblica in cui saranno protagonisti gli studenti e le studentesse del Liceo Chelli che raccontano ’Una stanza tutta per sé’ di Virginia Woolf. Modera il professor Raffaele Iannuzzi, intervengono Laura Parlanti, Consigliera di parità della Provincia di Grosseto e Veronica Tancredi, presidente Commissione provinciale pari opportunità. "Mi fa molto piacere – commenta Laura Parlanti, consigliera di Parità - che studentesse e studenti stiano approfondendo le tematiche affrontate da Virginia Woolf. In questa giornata è importante che le giovani e i giovani si confrontino sulle origini storiche, filosofiche e letterarie delle pari opportunità". Veronica Tancredi ribadisce: " In Italia una parità concreta tra uomo e donna non è ancora raggiunta – poi prosegue – né nel mondo del lavoro, né nella dimensione familiare e sociale". Poste Italiane la celebra con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Il prodotto filatelico in vendita all’ufficio postale di Grosseto Centro. La Cantina I Vini di Maremma, in località Il Cristo , questa sera apre per una serata speciale dedicata alla Festa della Donna.

Nicola Ciuffoletti