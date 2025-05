Da Museo a Museo, apre il percorso da Massa Marittima a Niccioleta

MASSA MARITTIMAMusei di Maremma. "Da Museo a Museo" domani l’ inaugurazione del nuovo percorso del progetto di mobilità dolce da Massa Marittima a Niccioleta. Si tratta di un’escursione guidata gratuita dal Museo Subterraneo al villaggio minerario di Niccioleta e passeggiata naturalistica con raccolta dati. Il progetto ’Da Museo a Museo’, finanziato dal Sistema Musei di Maremma con il contributo della Regione Toscana, capofila il Museo di Storia Naturale della Maremma diretto da Andrea Sforzi, si amplia con un nuovo itinerario che si snoda sulle Colline Metallifere dal Museo Subterraneo di Massa Marittima al villaggio minerario di Niccioleta. L’inaugurazione è domani con ritrovo dei partecipanti al Museo Subterraneo alle ore 9 in via Corridoni a Massa Marittima. La prima tappa del percorso prevede la visita guidata al Museo Subterraneo, dedicato alla storia dell’attività mineraria che per secoli ha caratterizzato le Colline Metallifere. Inizierà poi la passeggiata naturalistica tra strade e sentieri con la raccolta di dati naturalistici durante il percorso. I partecipanti, infatti, sono invitati a raccogliere dati sulla presenza di fauna e flora spontanea e segnalare le loro osservazioni tramite i propri cellulari, in base alle indicazioni fornite dal Museo di Storia Naturale della Maremma, incrementando così la conoscenza degli aspetti naturalistici in una logica di Citizen Science, di scienza partecipativa. Nel dettaglio l’itinerario porterà i partecipanti al monumento ai caduti di Niccioleta, posto a memoria dell’eccidio di 83 minatori avvenuto nel 1944, che si trova sulla collina sovrastante il Museo Subterraneo. poi nel bellissimo centro storico di Massa Marittima, passando dalla Torre del Candeliere e dalla biblioteca e uscendo dal centro abitato in Via dei Chiassarelli. Superata Ghirlanda si proseguirà fino ad attraversare la SP162 a Pian dei Mucini, imboccando la strada dismessa che passa accanto al Pozzo Rostan, alla Miniera di Pirite, poi Niccioleta.