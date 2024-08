Da Marisa a Noemi. Quattro generazioni in quattro donne

Quattro generazioni, in un unico scatto, rappresenta un traguardo importante. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata la piccola Noemi ad allungare questa meravigliosa…. "catena di donne" per la gioia, in modo particolare, della trisavola Marisa Ottaviani Mucci, 95 anni, che abita a Baccinello, e di suo figlio, Luciano Mucci, imprenditore edile, ora diventato bisnonno. Marisa, Fatia, Greta, Noemi: quattro donne, quattro generazioni che hanno festeggiato insieme. Auguri anche da parte della redazione de La Nazione.