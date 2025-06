Premio Gabriella Gennai. Altra edizione da record. Tutti gli studenti premiati

Premiati i vincitori della ventesima edizione del Premio Mariella Gennai. La cerimonia ha visto la partecipazione speciale di Lorenzo Baglioni, musicista e divulgatore. Per le Elementari e le media vince Greta Niro (Ungaretti Grosseto) con l’elaborato "Solitudini"; Edgard Nshinirimana (Ungaretti Grosseto), con l’elaborato "Riflessioni", Samuele Buzzichelli (Bugiani Follonica" con l’elaborato "Voleva essere un duro…", Laura Ligas (Follonica 1), Flavia Gjepali (Ungaretti Grosseto) con l’elaborato, Viola Pieraccini (Ungaretti Grosseto), Francesca Bondi (Breschi Massa Marittima). Per le scuole Superiori Lorenzo Pagni (Its Marchi Pescia), Chiara Maestrini (Lotti Massa Marittima), Igor Tempera (Lotti Massa Marittima),, Giada Pazzagli (Lotti Massa Marittima), Nistov Denisa Ioana (Lotti Massa Marittima), Alice Maestrini (Lotti Massa Marittima). Per la Casa Circondariale Pierluigi Pala, Mongi Mzoughi. Nella classifica Audiovisivi ha vinto la scuola media ’Don Breschi’ di Massa Marittima, con la clesse III A di Monterotondo, poi la Primaria del Comprensivo di Roccastrada (3° A Ribolla) con il video.

"Il Premio Mariella Gennai è un concorso storico – dice Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – che portiamo avanti da 20 anni. Qualcuno mi ha chiesto se a distanza di così tanto tempo fosse ancora attuale. La risposta è sì, perché questo Premio nasce dal desiderio di dialogo e di ascolto dei giovani, aspetti che sono sempre fondamentali e attuali".