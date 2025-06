Bsc Grosseto Under 19 vince contro Pantere Lucca, Under 15 trionfa su Fiorentina

Bella vittoria della formazione Under 19 di softball del Bsc contro le Pantere Lucca (7-6). "Abbiamo giocato – commenta il manager Enrico Franceschelli – una partita sottotono. Sia l’attacco che la difesa hanno indubbiamente subìto il primo vero caldo della stagione, risentendone così sul diamante di gioco. Ciononostante siamo riusciti a vincere una partita importante".

Bene la prestazione delle lanciatrici biancorosse. "Evalyn Childers e Bianca Lapalorcia – conclude Franceschelli – hanno fatto un ottimo lavoro, permettendo alla squadra di ottenere una vittoria anche in una partita che si era rivelata più insidiosa del previsto".

Potremmo definirla invece la vittoria della pazienza, quella degli Under 15 sul campo della Fiorentina Baseball. I biancorossi di Lino Luciani si sono imposti per 11-3 dopo essere stati in svantaggio per 2-1 fino al quarto inning.

"I due lanciatori partenti – commenta il manager Luciani – hanno duellato fino al quarto inning, imbrigliando le mazze delle due squadre. Dopo il cambio imposto dal regolamento, le cose sono cambiate e abbiamo siglato due ‘big inning’ da cinque punti ciascuno".

Da segnalare l’ottima prestazione della difesa del Big Mat Bsc Grosseto. "Molto bene – conclude Luciani – la performance di Molina sul monte di lancio. Segnalo anche il fuoricampo interno di Speranza che ci ha permesso di ottenere il momentaneo pareggio e a dare il via alla alla vittoria".

Il prossimo appuntamento per il Big Mat Bsc Grosseto under 15 sarà sabato nello stadio ’Simone Scarpelli’, contro il Padule.