Cura delle pinete. Finanziamenti a tre Comuni

Ci sono anche quelli di Grosseto, Castiglione e Scarlino fra i comuni che hanno partecipato al bando per tutelare e curare le pinete di pino domestico nei loro territorio che dalla Regione avranno quindi il finanziamento per gli interventi selvicolturali per aumentare la stabilità, garantire il rinnovo, diminuire il rischio di incendi o di altre calamità nelle loro pinete nell’ambito della tutela ambientale e della gestione del paesaggio.

Le risorse messe a disposizione dal Masaf attraverso la Strategia Forestale Nazionale, ammontavano a circa 900 mila euro.

Per ogni singolo progetto era prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili calcolati al netto del valore stimato, o ricavato dalla vendita, del materiale legnoso ottenuto durante l’esecuzione dell’intervento.

L’assessora regionale all’agricoltura ha osservato che le pinete litoranee della Toscana rappresentano un ecosistema di alto valore, caratterizzante del territorio, la cui importanza è riconosciuta anche dal Piano di Indirizzo Territoriale che ne promuove la manutenzione e la gestione attiva per salvaguardarne le caratteristiche e la sua funzionalità. Spesso però le pinete litoranee toscane versano in condizioni non eccellenti, fino ad arrivare a situazioni di vero e proprio degrado, perché ormai invecchiate e non in grado di rinnovarsi naturalmente in modo sufficiente. Senza considerare che sono soggette ai danni provocati da vari patogeni, dell’inquinamento o del cambiamento climatico. Tutti questi elementi determinano anche situazioni di forte rischio per la pubblica incolumità a causa dell’elevata propensione agli incendi che le caratterizza e della forte antropizzazione di molte aree attorno alle quali sorgono.