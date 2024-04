Cuoco è il nuovo Ad di Erqole. In consiglio il piano ex Cirio per un nuovo albergo

Stefano Cuoco è il nuovo amministratore delegato di Erqole. E, nel frattempo, la ex Cirio torna in consiglio comunale per l’approvazione del piano attuativo, precedentemente ritirato nell’ultima assise. Erqole, società del gruppo svedese Qarlbo Ab, di proprietà della famiglia Jonsson, annuncia la nomina di Stefano Cuoco come nuovo Ad. Contestualmente, Flavio Bucciarelli assume il ruolo di presidente di Erqole, oltre che amministratore delegato della divisione Hospitality di Qarlbo Ab. Con queste nomine, Erqole "consolida la propria squadra impegnata a realizzare la visione della famiglia Jonsson per il rilancio dell’Argentario, grazie ad un progetto di lungo periodo, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio". "Diamo il benvenuto a Stefano – dichiara Flavio Bucciarelli, presidente di Erqole – la cui notevole esperienza aiuterà a gestire in modo ancora più efficace i nostri team e le nostre strutture, valorizzando e caratterizzando ulteriormente lo stile autentico e di alto livello dell’ospitalità di Erqole. Siamo certi che il suo ingresso arricchirà la qualità della nostra offerta già avviata con gli hotel La Roqqa e Torre di Cala Piccola, oltre al beach club Isolotto, così come contribuirà nei nostri progetti in divenire, come l’ex Cirio, e nella riqualificazione della Fattoria La Capitana". Per quanto riguarda appunto la ex Cirio, come annunciato nei giorni scorsi da La Nazione il punto, assieme agli altri argomenti all’ordine del giorno, tornerà in consiglio comunale, convocato questa volta per il 22 aprile alle 9, per l’approvazione del piano attuativo dell’ex compendio industriale da destinare a fini turistico ricettivi.