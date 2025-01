Croce rossa, sei posti per il servizio civile

Il Comitato Costa d’Argento della Croce rossa ha aperto i termini per la presentazione delle domande per lo svolgimento del Servizio civile universale attraverso il bando "Protezione civile: tempestività, efficienza ed efficacia".

Il programma prevede l’integrazione attiva delle persone in situazione di vulnerabilità, con l’obiettivo di garantire una risposta rapida ed efficiente in caso di emergenze e situazioni di crisi.

Sono disponibili sei posti nella sede di Orbetello per giovani motivati a contribuire alla protezione e sicurezza della comunità. La selezione è aperta a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni. Per maggiori informazioni e per candidarsi, visitare il sito ufficiale delle politiche giovanili: www.politichegiovanili.gov.it o il sito della croce rossa italiana: www.cri.it

Le domande dovranno essere presentate entro le 14 del prossimo 18 febbraio.