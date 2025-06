Critiche del Pd alla giunta: "Scelte superficiali ed errori. Problemi seri ma irrisolti"

Il Pd traccia un bilancio del secondo anno dell’amministrazione Cerulli, criticando l’operato del sindaco e della sua giunta.

"Non possiamo dirci soddisfatti dell’operato – dice Guido Dubbiosi, segretario comunale dem – che procede ancora in modo superficiale, inefficiente e con tanto pressappochismo, prediligendo il metodo per tentativi ed errori. Sotto gli occhi di tutti è la questione dei parcheggi: le numerose e rocambolesche variazioni delle tariffe orarie e l’aumento dei prezzi anche a scapito dei residenti resteranno negli annali come la manovra politica più incomprensibile che possa esistere. Come dimenticare, poi, l’introduzione delle nuove Ztl e il successivo dietrofront, o i molteplici concorsi espletati per poi essere invalidati e ripetuti, il tutto a spese dei cittadini?".

Secondo il Pd, poi, "in alcuni locali dell’ex 64° deposito dell’Aeronautica prosegue l’attività, abusiva, di affidamento discrezionale a molteplici associazioni. Chiunque utilizza gli immobili non paga alcuna concessione, alcun affitto, anzi i costi elevati delle utenze restano comunque in carico all’amministrazione, cioè delle nostre tasche. Il 64° Deposito dell’Aeronautica è stato designato a ospitare il centro estivo: lecito è chiedersi non solo se certi locali siano idonei a ospitare decine di bambini dai 3 agli 11 anni, ma anche su quali tutele possano contare i genitori in caso di infortuni. Tiene banco la questione delle case popolari: tra lamentele e incomprensioni ci sono cittadini bisognosi che purtroppo continuano a non usufruire di un bene primario, l’abitazione, dato che non troviamo traccia di volontà politica di predisporre nuove abitazioni da destinare, con evidenza pubblica, a chi ne ha diritto. Tra nuove società e annosi problemi, il Comune ancora non ha deciso come affrontare la stagione turistica a Porto Ercole né cosa fare con concessioni e pontili.