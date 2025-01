Costanza. La receptionist con una laurea

Il rione 167 Ovest, nel carro che ha costruito con tanta maestria dalla sua squadra di volontari, ha puntato direttamente su Costanza Caciagli (foto) 29 anni di Follonica, che sarà la reginetta dei rossoblù in questa edizione del carnevale follonichese che sta per partire con la prima sfilata in programma domenica 2 febbraio. La ragazza, che ha un sorriso empatico e che trasmette allegria, si è laureata in mediazione linguistica a Roma e attualmente lavora in un camping in reception front office. Un lavoro che assorbe molto del suo tempo. Ama viaggiare, stare in compagnia e praticare sport e danza. Per la prima volta si avvicina al carnevale come protagonista del nuovo Carro del rione 167 ovest campi alti a mare, ed è già emozionata per il ruolo che deve coprire.

"Sono davvero molto emozionata - ha detto Costanza Caciagli - per me questa è un’esperienza davvero emozionante. Non vedo l’ora di iniziare a fare le sfilate con il nostro carro. Speriamo di essere all’altezza della tradizione". Subito Integrata nel gruppo dello staff del rione, già respira aria carnevalesca con tanta voglia di divertirsi e di vivere questa esperienza con semplicità e quel tocco in più di adrenalina. "Mi impegnerò tanto - ha concluso la reginetta del rione 167 Ovest - a ballare e portare in alto i colori rossoblu che come ogni anno hanno messo in campo una grande organizzazione per non lasciare nulla al caso. Speriamo di poter essere all’altezza delle altre reginette che negli ultimi anni hanno fatto davvero tanto bene. Sicuramente ci metterò tutta me stessa per ben figurare e far divertire la gente".

Si tratta di un’esperienza nuova per lei anche se conosce questo mondo come tifosa del rione da anni.