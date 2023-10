Così è rinato Montegiovi. L’avventura di due romani

Nel 2020 decisero di lasciare Roma per stabilirsi a Montegiovi, scelta che oggi rifarebbero. Quella di Vincenzo Caterini e Tania Martini è una storia che racconta come la vita nei piccoli paesi di montagna è possibile sognarla e realizzarla. Vincenzo e Tania oggi gestiscono il centro polifunzionale di Montegiovi "Il Miccio", un luogo che oltre ad essere un’osteria e pub è da poco anche Emporio di Comunità. In questa frazione di Castel del Piano gli uffici postali non ci sono più e anche l’ultimo negozio di generi alimentari ha chiuso, così Vincenzo e Tania hanno pensato di trasformare il Centro in un luogo polifunzionale. Aver vinto il bando della Regione ed essere diventato Emporio di Comunità gli ha dato la possibilità di allestire un piccolo angolo di generi alimentari e anche di fornire servizi per la popolazione. Grazie all’installazione del sistema Sisal gli abitanti possono pagare bollettini postali, bollette (gas, luce, acqua), bolli auto e moto, F24 e ricariche telefoniche. Oltre a questi servizi, il centro è diventato anche punto di ritiro Amazon (Hub Counter). Insomma grazie all’operosità di Vincenzo e Tania, il paese di Montegiovi è tornato a offrire i servizi essenziali. "Non ho proprio abbandonato Roma – commenta Vincenzo Caterini – ma si può dire che adesso vivo a Montegiovi ed è una scelta che rifarei subito. La qualità della vita in queste zone è migliore rispetto alle città". Molto soddisfatti del lavoro svolto da Vincenzo e Tania sono anche gli amministratori comunali. "I locali dove è il centro polifunzionale sono del Comune – spiega Luciano Giglioni, vicesindaco di Castel del Piano – e li abbiamo dati in affitto con l’obiettivo di rivitalizzare la frazione, cosa questa che con l’intraprendenza di Vincenzo e Tania sta accadendo". Tra i servizi che il centro può svolgere ci sarebbe anche alcuni che fanno riferimento all’anagrafe del comune e al pagamento bus e mense scolastiche ma che al momento non possono svolgere perché il Comune non è dotato di una piattaforma dove poter eseguire questi servizi. "Saremmo comunque disponibili – concludono Vincenzo e Tania – ad aggiungere nuovi servizi comunali utili alla cittadinanza di Montegiovi non appena sia tecnicamente possibile".

Nicola Ciuffoletti