Cortocircuito nell’hotel all’alba. Gli ospiti evacuati per i soccorsi. Dopo qualche ora tutto nella norma

MASSA MARITTIMAOre di ansia, ieri mattina, per un corto circuito all’interno di un hotel nella parte alta della città, che non ha provocato danni ma ha causato una gran puzza di plastica bruciata e fumo. Verso le cinque, gli ospiti dell’albergo all’imbocco di corso Diaz in angolo con la rotonda di Piazza 24 Maggio, sono stati svegliati dall'allarme e una volta usciti sulle scale hanno notato del fumo. Hanno così deciso di scendere in strada dando subito l’allarme. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri e tre mezzi dei vigili del fuoco che si sono attivati per gli interventi del caso. Una volta individuata la provenienza del fumo, con il guasto causato forse da infiltrazioni di acqua di questi ultimi giorni piovosi, è stata forzata la porta di ingresso dei locali dove si trovava la pompa che ha fatto scattare l’allarme. Intanto era già entrato in azione tutto il sistema di sicurezza, perfetto il tempismo, che ha provveduto a far uscire il fumo, con i vigili del fuoco che hanno provveduto, immediatamente, alle le verifiche del caso. Fino verso le 7 e 30, è durato l’intervento e su corso Diaz è stato regolamentato il traffico con i mezzi più ingombranti che si sono dovuti accontentare di transitare su un’altra direttrice per raggiungere la zona della Torre. Sul posto, dove si è verificato il guasto, pure i tecnici specializzati che hanno ripristinato l’impianto. Solo un po’ di ansia per questo imprevisto che ha movimentato le prime ore del quartiere di Cittannuova con i clienti dell’albergo scesi prontamente in strada e dal marciapiede hanno assistito alle movimentate operazioni e con l’impianto di sicurezza interno alla struttura, che è scattato immediatamente eliminando il fumo e l’aspro odore.

Roberto Pieralli