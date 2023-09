Corso per soccorritori a Monte Argentario: A lezione con la Misericordia

Al via il corso per soccorritori di livello base organizzato dalla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano. Il corso inizierà a fine settembre e sono già aperte le iscrizioni, con l’obiettivo di fornire quelle conoscenze di base necessarie per effettuare un corretto funzionamento della catena dei soccorsi, fornire le nozioni di base per una rianimazione cardiopolmonare prevedendo l’utilizzo del defibrillatore e apprendere manovre fondamentali per un corretto soccorso di base al cittadino. Il corso avrà una durata complessiva di 25 ore, suddivisa tra attività teoriche e attività di esercitazione pratica come, ad esempio, le tecniche di immobilizzazione, trasporto e gestione dell’infortunato. Interessanti saranno le simulazioni di alcuni scenari dove l’operatore potrebbe trovarsi ad operare. Il corso si svolgerà nella nuova sala multimediale "Madre Teresa di Calcutta" in Corso Umberto, a Porto Santo Stefano. Le lezioni saranno seguite dai formatori della Misericordia, con l’integrazione e l’aiuto del personale medico e infermieristico del 118. Per iscrizioni si può scrivere alla mail [email protected]

Nel frattempo la Confraternita aiuta le famiglie in difficoltà per il materiale necessario ai figli per l’inizio delle scuole. È stata aperta una raccolta permanente di materiale didattico e di cancelleria nella sede sul Lungomare dei Navigatori (orario dalle 8 alle 20), al cesto di generi alimentari della Coop di Porto Santo Stefano e alla cartolibreria da Lety in via Baschieri.