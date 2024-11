Corso d’inglese, successo. Sessanta gli iscritti

Si è rivelato un successo il corso d’inglese gratuito promosso dal Comune di Massa Marittima e dalla Commissione comunale per le Pari opportunità. Sono 60 gli iscritti che nei giorni scorsi, dopo la chiusura delle iscrizioni, hanno partecipato alla prima riunione a cui ha preso parte anche l’assessore Grazia Gucci. Le lezioni inizieranno la prossima settimana. "L’inclusione e l’accesso a nuove competenze sono fondamentali per promuovere l’uguaglianza e le pari opportunità tra i cittadini – ha detto Grazia Gucci, assessore comunale alle Pari Opportunità. – Ringrazio la Commissione comunale per le Pari Opportunità che interpreta la sua missione culturale con progetti sempre molto concreti e utili". "Il successo delle scorse edizioni del corso di inglese ci incoraggia a continuare su questa strada – ha aggiunto Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità – convinti che la conoscenza sia uno strumento essenziale di emancipazione per le donne e per gli uomini. La Commissione e il Comune ringraziano l’insegnante Tiziana Berti che ha reso possibile realizzare questo importante progetto".