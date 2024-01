Corso di tiro con l’arco. Dieci lezioni a Roselle. Iscrizioni già aperte

Sono aperte le iscrizioni al corso di tiro con l’arco istintivo (arco storico e da campagna) valido per il conseguimento del titolo di arciere Uisp e per poter partecipare ai successivi tornei ed eventi.

Il corso è organizzato da AlmaVirtus e l’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 12 febbraio nella sede dell’oratorio della parrocchia di Roselle. Il corso è diviso in dieci lezioni (che inizieranno tutte alle 16.30) e andrà avanti fino al 22 aprile. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 347-6962065.