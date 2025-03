Corso di pittura. Iscrizioni gratuite

Sono aperte le iscrizioni al corso di pittura gratuito organizzato dal Comune di Magliano. Un’iniziativa importante e originale a cui possono partecipare bambini e adulti, dai 9 anni in su. Il corso si svilupperà attraverso quattro incontri, a cadenza mensile il sabato, con inizio alle 16.30, alla Casa della Cultura di Montiano. A tenere gli incontri sarà la dottoressa Serenella Stefanini, laureata all’Accademia delle Belle arti di Firenze che, partendo dallo stile e dalla produzione di un artista, insegnerà ai partecipanti le tecniche per eseguire un dipinto su tela ricorrendo alla tecnica dell’autore selezionato. Al corso, che prenderà avvio sabato 22, possono partecipare fino a 20 persone. La partecipazione ai quattro incontri è gratuita e i materiali utili per la realizzazione del percorso saranno forniti. "Si tratta di un’iniziativa – commenta Alessia Rossi, consigliera con delega alla cultura – pensata per favorire la conoscenza dell’arte".