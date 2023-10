Corsi di Blsd e psicologia dello sport. Lezioni per studenti e associazioni

Ripartono i corsi Blsd e psicologia dello sport per gli studenti delle scuole superiori e per le associazioni sportive. Il percorso formativo gratuito, promosso dal Comune di Grosseto, si compone di due fasi: la prima formazione, tenuta dal professor Diego Polani, vicepresidente nazionale della Federazione italiana psicologi dello sport, è volta a sensibilizzare e a prestare attenzione alla comunicazione, anche non verbale, all’empatia e all’ascolto attivo dei ragazzi che fanno sport, con l’obiettivo di individuare prontamente segnali di difficoltà relazionali e fenomeni di bullismo; la seconda, invece, prevede un percorso di Blds (basic life support defibrillation), organizzato dalla Croce rossa e volto a favorire la diffusione sempre più capillare delle tecniche da mettere in atto in caso di arresto cardiaco nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Le scuole e le associazioni sportive interessate ai corsi, che potranno tenersi giovedì pomeriggio o sabato mattina nella sede della Croce rossa italiana di Grosseto, in via Aurelia Antica, potranno chiedere ogni informazione e prenotarsi scrivendo all’indirizzo servizi.sociali@comune.grosseto.it.

Per aderire al progetto è necessario compilare un modulo già predispostocorredato da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Per partecipare ai corsi, che prevedono il rilascio dei relativi attestati, sarà necessario aver compiuto 18 anni.